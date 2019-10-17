Косовска-Митровица, , 08:25 — REGNUM Ранним утром 16 октября силы специального назначения полиции Косово провели на севере края операцию по захвату подозреваемых в причастности к убийству видного сербского политика Оливера Ивановича.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в результате операции было задержано два человека, ещё один подозреваемый до сих пор в розыске.

В операции, предпринятой на основании ордера на арест, выпущенного Специальным департаментом Основного суда Косово, приняли участие более ста человек.

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