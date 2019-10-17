Москва, , 01:52 — REGNUM Легковой автомобиль Porsche столкнулся с такси на западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД России.

Сообщается, что авария произошла на перекрестке проспекта Вернадского и улицы Лобачевского. Телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на очевидцев аварии отмечает, что Porsche проехал на запрещающий сигнал светофора и затем врезался в такси. В результате ДТП пострадали четыре человека. Подробности и обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября произошло столкновение четырех автомобилей в центре Москвы на улице Новослободской. В результате аварии пострадали два человека.

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