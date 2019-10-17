Рига, , 00:03 — REGNUM Расследование Продовольственной и ветеринарной Службы Латвии (PVD) случаев массового отравления людей в Риге и Сигулде привело в Польшу. Об этом сообщает портал LSM.

Лабораторные исследования PVD обнаружили бактерию Salmonella enteritidis в мясе птицы поставленной из Польши компанией sia «Gaļsaimnieks»

И уже дальше попало в компанию Baltic Restaurants Latvia, которая обеспечивала питание дошкольных учреждений г. Сигулды и в торговый центр Stockmann, в Риге.

В обоих случаях поставщиком выступило польское предприятие CEDROB S.A. Латвийская сторона проинформировала о случившимся польских коллег, также передала информацию в Европейскую службу быстрого оповещения.

В Сигулде бактерия сальмонеллы была обнаружена у четырех детей. А в целом, с 5 сентября симптомы кишечной инфекции были констатированы у 34 детей и работников пяти дошкольных образовательных учреждений.

А в начале октября у 50 сотрудников универмага Stockmann обнаружили брюшную инфекцию. При проверке инспекция PVD выявила нарушения гигиенических требований.