Мехико, , 23:59 — REGNUM Несколько вооружённых нападений на полицейских предприняли неизвестные злоумышленники в штате Гуанахуато в центральной части Мексики. Об этом 16 октября сообщает газета El Universal.

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В результате столкновений со злоумышленниками сотрудники Федеральной полиции ликвидировали четверых нападавших. Один из полицейских получил тяжёлые ранения.

Сведения о личностях нападавших не разглашаются. Пострадавший сотрудник полиции был доставлен в больницу города Акамбаро, в настоящее время медучреждение взято под усиленную охрану.

Перед этим 15 октября произошло нападение на военнослужащих в штате Герреро на юго-западе Мексики. Неизвестные гражданские лица с оружием совершили атаку на армейский патруль. В результате нападения погиб один военнослужащий и было ликвидировано 14 нападавших.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели 14 сотрудников полиции в результате атаки неизвестных преступников в мексиканском штате Мичоакан на западе страны. Ещё как минимум трое полицейских были тяжело ранены, шестеро числятся пропавшими без вести.

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