Ницца, Франция, , 23:53 — REGNUM Турист из Великобритании упал в воду и утонул во время попытки сделать селфи на набережной во французском городе Ницце. Об этом 16 октября сообщает Daily Mail.

27-летний мужчина приехал во Францию провести свой отпуск. Во время прогулки в Ницце он решил сделать селфи на Английской набережной, но оступился и упал в воду, где у него произошла остановка сердца. Тело погибшего было обнаружено в нескольких метрах от берега.

Семья погибшего утверждает, что им сообщили о трагедии только 13 октября, хотя сам британец погиб 29 сентября. При этом само сообщение, по словам близких погибшего, было сделано по СМС, и представляло собой пару сухих жёстких фраз.

В настоящее время сестра британца собирает деньги на репатриацию тела и похороны на родине. По её словам, семья погибшего до сих пор не знает о всех обстоятельствах его смерти, всю информацию им пришлось собирать в интернете.

При этом МИД Великобритании заявил, что никто из семьи погибшего либо её представителей за консульской помощью не обращался.

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