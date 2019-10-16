Бамако, , 23:52 — REGNUM Режим чрезвычайного положения был продлён властями Мали ещё на год в связи с сохраняющимися угрозами атак со стороны террористов. Об этом 16 октября сообщает агентство France Presse.

Поясняется, что различные вооружённые группировки боевиков продолжают действовать в центральных и северных областях страны. Жертвами террористических атак часто становятся мирные граждане, а также военнослужащие и миротворцы миссии ООН в Мали.

Особые полномочия, которые сохраняются при режиме ЧП у органов безопасности, позволят им значительно эффективнее противостоять угрозам и нападениям вооружённых экстремистов на всей территории страны.

Режим чрезвычайного положения в Мали продлён до 31 октября 2020 года.

Напомним, вооружённый конфликт между правительственными войсками и боевиками различных террористических группировок начался в Мали в 2012 году. Обострению обстановки в стране поспособствовало свержение правления Муаммара Кадаффи в Ливии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что исламские экстремисты взяли на себя ответственность за две атаки на военные базы G5 Сахель в Мали, в ходе которых погибли 38 военных, 33 числятся пропавшими без вести.

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