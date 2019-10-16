Ростов-на-Дону, , 22:21 — REGNUM Глава администрации Новочеркасска (Ростовская область) Игорь Зюзин взят под стражу на 16 суток. Такое решение вынес Ленинский районный суд Ростова-на-Дону сегодня, 16 октября.

ИА REGNUM ранее сообщало, что чиновник задержан по подозрению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Сумма коррупционного преступления превышает 2,6 млн рублей.

Из материалов уголовного дела следует, что деньги чиновник получил в 2017 году, возглавляя администрацию города Зверево, по предварительному сговору со своим заместителем. Подробности преступления стали известны из показаний ранее осуждённой по этому делу чиновницы.

Следственный комитет России также выясняет причастность Зюзина к другим преступлениям.

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