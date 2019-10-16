Копенгаген, , 22:41 — REGNUM Шесть граждан Колумбии были осуждены в Дании за хищение медицинского оборудования суммой на 2 миллионов долларов. 16 октября в суде города Хернинг трое мужчин и трое женщин, возрастом от 30 до 57 лет, были приговорены к 2,5 годам лишения свободы и депортации из Дании.

Сама кража произошла 23 февраля 2019 года в больнице Хернинга, однако до этого, по данным полиции, осужденные также предприняли попытку ограбить госпиталь в Эсбьерге. Группа планировала укрась медицинское оборудование суммой на 2,5 млн долларов, однако это в полной мере не удалось несмотря на то, что участники преступления посещали больницу для «проведения рекогносцировки». Вечером 23 февраля четверо преступников были арестованы в отеле в Колинге. Двоим удалось бежать в ФРГ, откуда затем украденное оборудование было отправлено по почте в Испанию. Позже 40-летняя женщина и 54-летний мужчина были задержаны испанской полицией и высланы в Данию. Об этом сообщает датское информационное агентство DR («Радио Дании»).

В поимке преступников участвовали Федеральная служба безопасности США, Европол, а также колумбийские и датские правоохранительные органы. Все шесть преступников согласились с избранной мерой наказания. Осужденные частично признали вину, однако отрицали свои планы в отношении госпиталя в Эсбьерге.