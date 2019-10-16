Дублин, , 23:45 — REGNUM Выигрышный лотерейный билет чуть не выбросил в мусор житель Ирландии. Об этом 16 октября сообщает Dublin Live.

Мужчина приобрёл лотерейный билет EuroMillions по просьбе своей дочери, которая услышала о крупном выигрыше в лотерею. Он спрятал его в кошелёк и почти забыл о нём, пока не услышал случайно о том, что самый крупный выигрыш достался гражданину Великобритании.

Ирландец слегка расстроился и решил выбросить уже ненужный, как он думал, билет в мусор. Но напоследок всё-таки решил проверить билет и просканировал его в автомате.

Оказалось, что именно он и является счастливчиком, выигравшим 500 000 евро в лотерею. Мужчина немедленно позвонил жене и вместе они ещё раз перепроверили билет. Все номера совпали, ошибки не было.

Победитель лотереи сказал, что немного растерян и пока не знает, на что именно он потратит выигранные деньги.

Ранее ИА REGNUM сообщало о британце, выигравшем в лотерею EuroMillions 190 млн евро, став обладателем самого крупного выигрыша в истории страны.

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