Сургут, Югра, , 21:23 — REGNUM В Югре к 1,5 годам в колонии-поселении приговорён гражданин, который осквернил Мемориал Славы в Сургуте в мае 2019 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Сургутского городского суда.

Напомним, 5 мая 2019 года обвиняемый Г., будучи в состоянии алкогольного опьянения, сжёг на Мемориале Славы ритуальный венок на Вечном огне. Затем умышленно повредил стволы 10 растущих на территории мемориала елей, которые также бросил в огонь.

Суд признал вандала виновным по п."б» ч. 2 ст. 244 («Надругательство над местами захоронения или поминовения умерших») и по п. «г» ч. 2 ст.260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»). По совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний, Г. назначено лишение свободы на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор суда в законную силу не вступил.

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