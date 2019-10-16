Москва, , 21:18 — REGNUM Сотрудники полиции задержали водителя такси, подозреваемого в разбойном нападении на пассажира в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России.

Арест

Как уточняется, задержанный водитель в настоящее время доставлен в отделение полиции для разбирательства.

Напомним, вечером 16 октября на улице Тестовская в Пресненском районе Москвы водитель автомобиля такси марки Skoda нанёс пассажиру ножевое ранение и, похитив у него три тысячи евро, скрылся. Для поимки преступника в городе был объявлен план «Перехват».

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