Хартум, 16 октября 2019, 21:18 — REGNUM Как минимум 21 человек погиб, ещё 29 пострадали в результате столкновения двух пассажирских автобусов в Судане. Об этом 16 октября сообщает информационное агентство SUNA.
По предварительным данным, два автобуса с пассажирами столкнулись на трассе в районе города Эль-Обейд в административном центре провинции Северный Кордофан.
На месте погиб 21 человек. Ещё 29 человек пострадали, часть из них была госпитализирована в местную больницу. Других подробностей не сообщается.
На месте происшествия работают представители экстренных служб. Причина аварии выясняется.
Стоит отметить, что уровень смертности на дорогах в Судане остаётся высоким из-за плохой развитости дорожной инфраструктуры, низкого обеспечения безопасности на автодорогах и постоянного нарушения водителями правил дорожного движения.
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