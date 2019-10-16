Хартум, , 21:18 — REGNUM Как минимум 21 человек погиб, ещё 29 пострадали в результате столкновения двух пассажирских автобусов в Судане. Об этом 16 октября сообщает информационное агентство SUNA.

По предварительным данным, два автобуса с пассажирами столкнулись на трассе в районе города Эль-Обейд в административном центре провинции Северный Кордофан.

На месте погиб 21 человек. Ещё 29 человек пострадали, часть из них была госпитализирована в местную больницу. Других подробностей не сообщается.

На месте происшествия работают представители экстренных служб. Причина аварии выясняется.

Стоит отметить, что уровень смертности на дорогах в Судане остаётся высоким из-за плохой развитости дорожной инфраструктуры, низкого обеспечения безопасности на автодорогах и постоянного нарушения водителями правил дорожного движения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели восьми человек в Индии в результате падения в ущелье туристического автобуса.

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