Солнечногорск, Московская область, , 20:51 — REGNUM Два человека погибли при пожаре в частном жилом доме в городе Солнечногорске в Московской области. Об этом 16 октября сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

Возгорание произошло в жилом доме, расположенном на улице Лунёва. Дом горел по всей площади. После ликвидации пожара в доме были обнаружены тела двух погибших.

В настоящее время пожарные производят разбор завалов в сгоревшем здании.

Обстоятельства и причины возникновения пожара выясняются. Устанавливаются личности погибших при пожаре.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух человек в результате пожара в квартире пятиэтажного дома в Ставрополе.

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