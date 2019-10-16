Лондон, , 20:50 — REGNUM Лидер Партии зеленых Джонатан Бартли был задержан полицией в Лондоне во время выступления против запрета акций экоактивистов в городе. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба политической организации в Twitter.

В социальной сети была размещена фотография Бартли, лежащего на асфальте в наручниках и короткое видео сцены задержания главы Партии зелёных полицией.

Фотографии и видео сопровождены комментарием, где сказано, что Бартли был арестован во время мирной акции протеста против статьи 14, направленной на запрет акций протеста организации Extinction Rebellion.

Полиция Лондона ввела запрет на акции протеста, которые проводила экологическая организация Extinction Rebellion в Лондоне, аргументируя это соблюдением статьи 14 закона об общественном порядке 1986 года. Несмотря на то, что акции протеста экоактивистов носят, по их утверждению, мирный характер, они создают препятствия движению людей и автотранспорта и нарушают жизнь города.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании более 1400 экоактивистов с начала акций движения Extinction Rebellion в Лондоне. На 16 октября число задержанных превысило 1600 человек.

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