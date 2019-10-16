Калининград, , 20:18 — REGNUM Проверку информации о расстреле лебединой семьи начала полиция города Калининграда. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД по Калининградской области.

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Информация о семье лебедей появилась в социальной сети Instagram на странице одного из жителей Калининграда. Он следил за жизнью пары лебедей с четырьмя птенцами и снимал о них документальный фильм. Именно он и сообщил, что охотники на днях застрелили одного взрослого лебедя и троих подросших птенцов.

Сообщениями в социальных сетях о гибели птиц заинтересовалась полиция. Была начата проверка фактов, указанных жителями Калининграда.

Сотрудники полиции отметили, что предстоит выяснить причину гибели птиц, найти причастных к этому происшествию и убедиться в том, что у них есть право на ношение оружия.

Ранее ИА REGNUM сообщало об уголовном деле, возбуждённом в отношении жителя города Сухой Лог в Свердловской области, убившего кошек своей жены.

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