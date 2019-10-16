Посёлок городского типа Излучинск, Югра, , 19:51 — REGNUM В Югре выясняют взаимосвязь гибели двух подростков при схожих обстоятельствах в посёлке Излучинск Нижневартовского района. Об обнаружении тел юноши 2003 года рождения и девушки 2002 года рождения с разницей в неделю сообщили корреспонденту ИА REGNUM в «Центроспас-Югории».

В СУ СКР по ХМАО подробностями по данному делу не делятся, сообщая лишь о выяснении обстоятельств гибели несовершеннолетних. Собственную проверку проводит комиссия по делам несовершеннолетних при правительстве ХМАО.

Подростки проживали по разным адресам, незадолго до гибели не отвечали на телефонные звонки, не открывали двери квартир родственникам.