Манила, , 20:17 — REGNUM Семилетняя девочка погибла в результате землетрясения на Филиппинах, ещё 20 человек пострадали. Об этом 16 октября сообщает телеканал ABS-CBN News.

Землетрясение произошло в 14:37 мск на Филиппинах. Эпицентр подземных толчков располагался в семи километрах от населенного пункта Колумбио в провинции Султан-Кударат.

В провинции Котабато сообщили о двух пострадавших в результате землетрясения, в том числе пострадал семилетний ребёнок, на которого обрушилась стена. Пострадавшие были доставлены в городскую больницу, ребёнок не выжил.

В провинции Южный Давао власти города Магсайсай сообщили о 20 пстрадавших, госпитализированных с различными травмами. Кроме того, сообщается о сильном повреждении значительной части зданий в городе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 6,4, которое произошло на Филиппинах.

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