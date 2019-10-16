Чебоксары, , 19:28 — REGNUM В Чувашии проводится доследственная проверка после ДТП с троллейбусом в Чебоксарах. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

Ведомство указывает, что в результате аварии пострадали 26 человек, из которых семеро — несовершеннолетние. Опасность для жизни и здоровья пострадавших в настоящее время отсутствует.

В ходе проверки будет установлено, отвечали ли требованиям безопасности услуги по перевозке пассажиров.

На данный момент проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах в 14:38 троллейбус врезался в опору освещения. По данным ГИБДД республики, предварительно установлено, что водитель троллейбуса, следовавший по городскому маршруту, съехал с дороги и совершил столкновение с опорой линии электропередач. Движение на данном участке дороги восстановлено.