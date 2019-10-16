Краснодар, , 19:41 — REGNUM Три человека погибли в результате отравления бытовым газом в частном доме в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям района.

ЧП произошло в частном жилом доме на улице Красной, который отапливался с помощью газовой печи. По предварительным данным, утром 16 октября в дом, где проживал 49-летний мужчина и 44-летняя женщина, пришла их общая знакомая.

В это время во дворе дома рабочие устанавливали навес. Позднее один из рабочих зашёл в дом, чтобы позвать хозяев, и обнаружил троих человек без признаков жизни.

По факту случившегося организована проверка, изучаются все причины и обстоятельства гибели людей. В качестве одной из возможных версий ЧП следователи рассматривают нарушение правил эксплуатации газовой печи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Костромской области попросили увеличить количество обследований газового оборудования. Инициатива властей связана с ЧП, произошедшим в начале октября в Костроме, где из-за утечки газа в многоквартирном доме погибла женщина.

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