Москва, , 19:18 — REGNUM Полиция в Москве задержала двух гражданок Кубы по подозрению в краже дамской сумочки. Об этом 16 октября сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, в полицию обратилась 17-летняя жительница подмосковного Королёва, заявившая о краже у неё в Большом Черкасском переулке сумочки с документами, деньгами, банковскими картами и мобильным телефоном.

Позднее по подозрению в совершения преступления были задержаны две жительницы Гаваны 22 и 42 лет, проживающие на съёмной квартире на улице Головачёва. Полиция установила, что подозреваемые попытались снять деньги с похищенной карты, но сделать это у них не получилось.

Задержанные были помещены под стражу. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».