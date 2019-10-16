Берн, , 19:20 — REGNUM Около 100 авиарейсов отменила крупнейшая швейцарская авиакомпания Swiss из-за инспекции двигателей всех самолетов Airbus серии C/A220. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба авиакомпании.

Полная инспекция двигателей самолетов серии C/A220 проводится на базах в Цюрихе и Женеве. Решение о проверке было принято после инцидента с вынужденной посадкой Airbus A220 в Париже из-за технической неисправности.

Из-за проверки произошли изменения в расписании полетов авиакомпании Swiss, на которых использовались самолёты Airbus A220. Всего было отменено около 100 авиарейсов, это затронуло около десяти тыс. пассажиров.

В настоящее время, по данным пресс-службы, было проинспектировано 20 самолетов из 29, которыми владеет авиакомпания. Проверка не выявила никаких отклонений в работе двигателей, все они находятся в идеальном состоянии. Самолёты, прошедшие проверку, уже вернулись к регулярным полётам. Полностью полёты будут возобновлены с 17 октября.

Также поясняется, что авиакомпания Swiss находится в постоянном контакте с производителями самолётов Airbus Canada и компанией Pratt & Whitney, которая производит двигатели для авиалайнеров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что базовый перевозчик ростовского аэропорта «Платов» не планирует эксплуатировать самолеты Airbus A220.

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