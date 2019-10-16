Киров, , 19:03 — REGNUM Очевидец ДТП под Кировом, в котором под колесами полицейского погиб шестилетний мальчик, вспоминает подробности произошедшего. В момент аварии Александр Никишин находился неподалеку.

Он рассказал, что вся улица услышала громкий хлопок и побежала на звук. Мальчик лежал примерно в 20 м от машины в траве.

«Там плохо видно — деревья росли, бурьян всякий был. Водитель сидел уже у бампера машины, за голову держался», — цитирует свидетеля аварии RT. Он уточнил, что ушел с места происшествия до приезда полицейских и не видел, как себя вел сбивший ребенка водитель.

Причем мужчина подчеркнул, что на следующий день место происшествия выглядело совершенно по-другому.

«На том перекрёстке всё прибрали тут же, бурьян этот, пешеходную дорожку нарисовали. Ну знаете, как это бывает», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года на проселочной дороге в селе Буйское Уржумского района Кировской области произошло страшное ДТП. Ехавшего на велосипеде шестилетнего ребенка сбил автомобиль, которым управлял 45-летний сотрудник полиции.

В крови погибшего мальчика якобы были обнаружены 0,51 промилле алкоголя. Однако результаты данной экспертизы вызвали недоверие у родственников погибшего. Они справедливо опасаются, что виновный может уйти от ответственности.