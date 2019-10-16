Киров, , 18:43 — REGNUM Отец Алеши Шимко, в крови которого после смертельного ДТП было обнаружено якобы 2,7 промилле алкоголя, прокомментировал ситуацию с аналогичной аварией и анализом крови ребенка под Кировом. Он считает, что эксперты «поумнели чуть-чуть» после истории двухлетней давности.

«Вместо нереальной дозы 2,7 написали, может быть, реальную, на их взгляд, — 0,5. Чтобы эксперты не подтянули, пацан, по их мнению, в состоянии алкогольного опьянения», — сказал Роман Шимко телеканалу «360». Он полагает, что в этом случае все равно виновник уходит от ответственности.

Шимко добавил, что обычный человек в таких ситуациях «попадает под жернова системы». Самому отцу погибшего мальчика доказать правду помогли эксперты из Германии, большинство же людей такими связями не располагает.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года на проселочной дороге в селе Буйское Уржумского района Кировской области произошло страшное ДТП. Ехавшего на велосипеде шестилетнего ребенка сбил автомобиль, которым управлял 45-летний сотрудник полиции. Согласно данным, с которыми ознакомились родители погибшего, в крови мальчика якобы находилось 0,51 промилле этилового спирта.