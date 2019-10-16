Чебоксары, , 18:37 — REGNUM ГИБДД Чувашии устанавливает обстоятельства происшествия с участием троллейбуса в Чебоксарах, в котором ранения получили 26 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

В Чебоксарах троллейбус врезался в опору освещения Гибдд.рф/r/21/news

Авария произошла на проспекте Тракторостроителей в Чебоксарах.

«Предварительно установлено, что водитель троллейбуса, следовавший по городскому маршруту, съехал с дороги и совершил столкновение с опорой линии электропередач. Движение на данном участке дороги восстановлено. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — говорят в ГИБДД Чувашии.

Троллейбус отбуксировали Гибдд.рф/r/21/news

В настоящее время движение восстановлено Гибдд.рф/r/21/news

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах в 14:38 троллейбус врезался в опору освещения. В больницы доставлены 26 человек, в том числе семеро несовершеннолетних. В минздраве Чувашии отмечают, что опасности для их жизни и здоровья нет.

В мэрии сформирована создана служебная комиссия для установления причины аварии и причинённого ущерба. Также устанавливаются виновные лица.

Осмотр Гибдд.рф/r/21/news

Читайте ранее в этом сюжете: Врачи оценили состояние 26 пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах