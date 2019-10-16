Чебоксары, 16 октября 2019, 18:37 — REGNUM ГИБДД Чувашии устанавливает обстоятельства происшествия с участием троллейбуса в Чебоксарах, в котором ранения получили 26 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.
Авария произошла на проспекте Тракторостроителей в Чебоксарах.
Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах в 14:38 троллейбус врезался в опору освещения. В больницы доставлены 26 человек, в том числе семеро несовершеннолетних. В минздраве Чувашии отмечают, что опасности для их жизни и здоровья нет.
В мэрии сформирована создана служебная комиссия для установления причины аварии и причинённого ущерба. Также устанавливаются виновные лица.
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