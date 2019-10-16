Соликамск, Пермский край, , 18:36 — REGNUM В соликамской колонии Пермского края новое ЧП. В исправительной колонии строгого режима зафиксирован суицид, заключённый свёл счеты с жизнью, сообщают СМИ.

Тело мужчины обнаружили 15 октября. При осмотре следов насильственной смерти не обнаружено. Проводится проверка. Материалы направят в СУ СКР по региону, прокомментировали в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю.

Стоит отметить, что ФКУ ИК-9 ГУФСИН России по Пермскому краю осенью 2019 года потрясла череда скандалов. В интернете появилось видео с секснасилием в отношении одного из заключённых. Силовики возбудили уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера. В совершении преступления обвинили двух заключенных этой же колонии.

Позднее резонанс получило еще одно происшествие — массовая драка. Более десяти человек получили травмы. По факту халатности надзирателей силовики возбудили уголовное дело.

В октябре 2019 года огласку получил случай, когда один из заключенных забрался на заброшенную вышку и требовал встречи с прокурором.

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