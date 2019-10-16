Чебоксары, , 18:24 — REGNUM В Чебоксарах в связи с ДТП с троллейбусом, в котором пострадали 26 человек, глава Чувашии Михаил Игнатьев распорядился об оперативном оказании всем обратившимся необходимой помощи, сообщили ИА REGNUM в пресс-службы главы региона. Примечательно, что о происшествии нет информации на сайте МВД по Чувашии.

В больницу обратились 26 человек, из них семеро несовершеннолетних.

«Опасности для их жизни и здоровья нет. О происшествии доложено главе Чувашской Республики Михаилу Игнатьеву, который распорядился об оперативном оказании всем обратившимся необходимой помощи», — говорят в администрации главы.

Напомним, в администрации Чебоксар создана служебная комиссия для установления причины аварии и причинённого ущерба. Также устанавливаются виновные лица.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах троллейбус врезался в опору освещения. По данным спасателей, информация о происшествия поступила в 14:38. Привлекаемые силы и средства от МЧС: две единицы техники и шесть человек. Первоначально сообщалось о 19 пострадавших, затем их число возросло до 26.

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