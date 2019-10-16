Ставрополь, , 18:18 — REGNUM Два человека погибли в Ставрополе в результате пожара в квартире одного из многоэтажных домов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Пожар в пятиэтажке на одной из улиц города начался накануне, 15 октября, ближе к полуночи. Сообщение о сильном задымлении в подъезде поступило в чрезвычайное ведомство в 23:30. Прибывшие на место пожарные выбили дверь квартиры на четвертом этаже, из которой валил дым. Открытого горения уже не было, но тлели вещи жильцов на площади примерно 15 кв. м. После того, как помещение пролили водой, спасатели обнаружили в квартире тела двоих погибших.

В ликвидации происшествия участвовали 22 человека и восемь единиц техники. По предварительным данным, причиной трагедии стало короткое замыкание в электророзетке одной из комнат.

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