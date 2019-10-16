Киров, , 18:15 — REGNUM Медицинский эксперт Сергей Насонов, который проводил исследование крови ребенка, погибшего под колесами машины полицейского в Кировской области, утверждает, что никакой ошибки в результатах экспертизы нет. Действительно, обнаружен алкоголь. Он не стал комментировать, насколько это большое содержание в крови для ребенка.

«С моей стороны я ошибки никакой не усматриваю. Я не знаю, что предшествовало тому, что ребёнок оказался на дороге. Я рядом с ним не стоял. Не могу сказать, что именно он выпил», — цитирует эксперта RT. Он добавил, что просто делал свою работу.

Проводить повторную экспертизу Насонов отказался, заверив, что никогда этого не делал ранее. И сейчас не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, в крови погибшего мальчика якобы были обнаружены 0,51 промилле алкоголя. Однако результаты данной экспертизы вызвали недоверие у родственников погибшего. Они справедливо опасаются, что виновный может уйти от ответственности.