Чебоксары, , 17:57 — REGNUM В Чебоксарах, где троллейбус врезался в стол, число раненых возросло до 26 человек, в том числе семеро несовершеннолетних. Как сообщили ИА REGNUM в министерстве здравоохранения, тяжелых пострадавших нет.

В мэрии Чебоксар уточняют, что при движении от остановки общественного транспорта «Больничный комплекс» в сторону торгового центра «Шупашкар» троллейбус «совершил наезд на опору освещения напротив дома № 31». Троллейбус следовал по маршруту № 1. Детали происшествия уточняются.

По данным минздрава Чувашии на 17:00, в результате аварии пострадавшие доставлены в три больницы. В БСМП помощь получают 12 человек, из них трое госпитализированы со средней степенью тяжести, девять раненых проходят обследование. В городскую клиническую больницу № 1 помощь доставлены семь человек, из них пятеро отпущены на амбулаторное лечение. В республиканскую детскую клиническую больницу поступили один взрослый и шестеро детей, несовершеннолетние проходят обследование.

По последним данным, пострадали 26 человек, из них семь несовершеннолетних, тяжелых пострадавших нет.

В столичной мэрии создана комиссия, которая проводит служебное расследование для установления причин ДТП, фактов причинения ущерба и виновных в этом лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября в 14:38 в Чебоксарах по проспекту Тракторостроителей троллейбус с пассажирами по ходу движения врезался в столб. Рассматривается ряд версий, в том числе о том, что водитель мог почувствовать себя плохо или отвлёкся от дороги во время движения.

Отметим, что троллейбусное управление является муниципальным предприятием и находится в ведении администрации Чебоксар.

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