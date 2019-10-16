В настоящее время неофициально обсуждается ряд версий — в частности, водитель мог почувствовать себя плохо или отвлёкся от дороги во время движения. Официальная версия не называется.
По данным спасателей, информация о происшествия поступила в 14:38. Привлекаемые силы и средства от МЧС: две единицы техники и шесть человек. Причина ДТП устанавливается.
О происшествии нет официальной информации от МВД по Чувашии.
«Чебоксарское троллейбусное управление» является муниципальным предприятием и находится в ведении администрации Чебоксар.
Глава Чувашии Михаил Игнатьев распорядился об оперативном оказании всем обратившимся необходимой помощи.
В администрации Чебоксар создана комиссия, которая проводит служебное расследование для установления причин ДТП, фактов причинения ущерба и виновных в этом лиц.
26 раненых: детали ДТП с троллейбусом в Чебоксарах
В мэрии Чебоксар уточняют, что при движении от остановки общественного транспорта «Больничный комплекс» в сторону торгового центра «Шупашкар» троллейбус «совершил наезд на опору освещения напротив дома № 31». Троллейбус следовал по маршруту № 1. Детали происшествия уточняются.
Первоначально сообщалось о 19 пострадавших, затем их число достигло 26. Для оказания медицинской помощи было задействовано девять бригад скорой медицинской помощи и две бригады психологов.
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Как сообщает минздрав Чувашии, по уточнённой информации на 17:00, в результате ДТП пострадали 26 человек, из них 7 несовершеннолетних, тяжелых пострадавших нет. Пострадавшие доставлены в следующие медицинские организации:
БУ «Больница скорой медицинской помощи» минздрава Чувашии: 12 взрослых пострадавших, из них: 3 — госпитализированы со средней степенью тяжести, 9 — проходят обследование.
БУ «Городская клиническая больница № 1» минздрава Чувашии: 6 взрослых пострадавших и 1 несовершеннолетний, из них: 1 взрослый пострадавший и 1 несовершеннолетний госпитализированы со средней степенью тяжести, 5 взрослых пострадавших отпущены на амбулаторное лечение.
БУ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава Чувашии: 1 взрослый пострадавший и 6 несовершеннолетних, дети проходят обследование.