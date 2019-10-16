Первоначально сообщалось о 19 пострадавших, затем их число достигло 26. Для оказания медицинской помощи было задействовано девять бригад скорой медицинской помощи и две бригады психологов.

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