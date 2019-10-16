Рига, , 17:49 — REGNUM Продовольственно-ветеринарная служба Латвии сегодня, 16 октября, назвала причину массовых отравлений в Риге и детских садах в Сигулде. Бактерии сальмонеллы обнаружены в польской мясной продукции, которая поставлялась во всех случаях отравлений компанией SIA Baltic Restaurants Latvia, сообщает портал латвийского общественного вещателя LSM.

Отмечается, что в целом в страны Евросоюза было поставлено 2,7 тыс. тонн такого мяса, в том числе и в Литву и Эстонию.

Как отмечает латвийский новостной портал Mixnews, бактерия Salmonella enteritidis была обнаружена в образцах птичьего мяса польского происхождения.