Курск, , 17:55 — REGNUM Четыре человека пострадали в результате массового ДТП с участием шести автомобилей в Курской области. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По данным спасателей, авария произошла в 14:41 мск недалеко от населенного пункта Умские Дворы Фатежского района. Столкнулись три легковых автомобиля «Волга», «Нива», Nissan Note и три грузовых автомобиля Mercedes, Volvo, «КамАЗ». Один из грузовиков опрокинулся набок и на дорогу высыпалась сахарная свёкла, которую он перевозил.

В результате дТП пострадали четыре человека, двое из них, мужчины 1994 и 1995 годов рождения, были отпущены домой после осмотра медиками. Ещё двое пострадавших, мужчины 1969 и 1972 годов рождения, были госпитализированы в Фатежскую больницу. Как пояснили врачи, жизням пострадавших ничто не угрожает.

На месте происшествия образовался внушительный затор, сотрудники ГИБДД организовали временный объезд через поле. Сотрудники экстренных служб устраняют последствия ДТП, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

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