Псков, , 17:29 — REGNUM В городе Великие Луки Псковской области дорога в одну из городских школ проходит через замороженную стройку больницы, и именно там регистрируется много фактов ЧП с несовершеннолетними. Об этом сообщает «Псковская лента новостей» с пресс-конференции врио начальника отделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области Ирины Зориной.

Александра Майер © ИА REGNUM

«И это не один, не два и не три случая. Но другой дороги в школу нет», — заявила Зорина.

По словам уполномоченного по правам ребёнка Псковской области Наталии Соколовой, в регионе в течение двух лет выявлялись подобные объекты, представляющие опасность для детей. Она отметила, что их оказалось достаточно много, и во многих случаях они не огорожены и не оборудованы предупредительными табличками «Вход воспрещен».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в канун нового учебного года в Псковской области проверили дороги вблизи от школ, но проверки касались только улиц.

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