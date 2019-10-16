Тюмень, , 17:23 — REGNUM В Тюмени раскрыто убийство 29-летней давности. Благодаря слаженной работе следствия и полиции установлены подозреваемые, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Следствием установлено, что в октябре 1990 года обвиняемые, находясь вечером на железнодорожном вокзале в Тюмени, среди пассажиров увидели 38-летнего вахтовика и решили его ограбить. Пригласили его распить спиртное в подвальное помещение строящегося возле вокзала многоэтажного дома. В подвале злоумышленники бруском и металлической трубой избили жертву. После чего один из обвиняемых нанёс вахтовику несколько ударов ножом в область сердца. Потерпевший скончался на месте. Обвиняемые присвоили его имущество и скрылись. По факту в 1990 году было возбуждено уголовное дело.

Личность потерпевшего тогда не установили, уголовное дело было приостановлено. Спустя 29 лет были выявлены жители Тюмени, причастные к убийству мужчины.

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий для выяснения всех обстоятельств преступления.