Чебоксары, , 17:20 — REGNUM До 26 человек возросло количество пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба администрации Чувашии.

Поясняется, что из 26 пострадавших при аварии семеро — дети. Авария произошла 16 октября около 14:40 по местному времени на проспекте Тракторостроителей. Троллейбус с пассажирами, следовавший по маршруту №1, врезался в столб.

По состоянию на 15:30 по местному времени было зафиксировано 19 пострадавших, шестеро из них — дети. По уточнённым данным, количество пострадавших составило 26 человек, среди них семеро детей.

Как поясняет пресс-служба минздрава Чувашии, травмы у пострадавших не представляют опасности для жизни. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. По предварительной информации, водитель троллейбуса не справился с управлением из-за резкого ухудшения самочувствия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 19 пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах.

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