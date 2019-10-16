Волгоград, , 17:16 — REGNUM В Следственном комитете по Волгоградской области напомнили о семье Тюриных, которые исчезли 30 лет назад. Супруги и их дочь пропали в один день с разницей в несколько часов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Уголовное дело по факту безвестного исчезновения семьи, проживавшей в Красноармейском районе Волгограда, было возбуждено ещё летом 1989 года. 14 июля сначала пропала 42-летняя Таисия Тюрина — она рано утром уехала в технологический колледж за справкой. На её поиски вечером отправился 38-летний супруг Вячеслав Тюрин. Поздней ночью пропала и их 16-летняя дочь, которая до этого рассказала подруге по телефону, что собирается ждать родителей у подъезда.

Следователи обращаются ко всем, кто располагает сведениями об обстоятельствах исчезновения семьи обратиться в правоохранительные органы.