Медельин, Колумбия, , 17:08 — REGNUM В Колумбии в международном аэропорту имени Хосе Мария Кордовы вблизи Медельина была выявлена крупная партия кокаина, которую пыталась провезти 81-летняя пассажирка в своем инвалидном кресле. Об этом сегодня, 16 октября, сообщает Infobae.

Пожилая женщина Ирен-Меса де Маруланд собиралась отправится из Рионегро в Мадрид. Во время досмотра полицейские обратили внимание на свежий слой краски на инвалидном кресле. Они попросили женщину пересесть на стул, а коляску отправили на взвешивание.

Никаких критических отклонений массы выявлено не было, а сама пенсионерка всячески уверяла, что она не провозит запрещенные вещества. Полицейские решили перестраховаться и более тщательно досмотрели инвалидную коляску. И оказалось, что внутри металлических стержней каркаса коляски находится множество пакетиков с белым порошком. Это был кокаин весом около трех килограммов.

Женщина продолжала отрицать свою причастность к этому кокаину. Полиция склонна считать, что ее в темную использовали наркодельцы.

Примечательно, что с начала 2019 года это уже третья попытка провести наркотики в инвалидной коляске в колумбийском аэропорту Хосе Мария Кордова в пригороде Медельина.