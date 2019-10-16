Брянск, , 17:04 — REGNUM Участок, загрязненный нефтепродуктами, обнаружен недалеко от железнодорожной станции «Снежетьская» Володарского района Брянска. По оценкам экспертов, экологический ущерб превышает 980 тысяч рублей. В Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело, сообщили 16 октября в пресс-службе ведомства.

Земельный участок обнаружили в августе 2019 года, он представляет собой полосу отвода площадью примерно 315 кв. м. Согласно результатам экспертного заключения, содержание нефтепродуктов в объединённой пробе почвы многократно превышает допустимый уровень загрязнения.

В управлении Росприроднадзора по Брянской области размер экологического вреда, причинённого почвам как объекту охраны окружающей среды, оценили в более чем 980 тысяч рублей.

Следствие продолжает сбор доказательственной базы.