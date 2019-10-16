Барселона, Испания, , 17:20 — REGNUM Гражданин Франции скончался в Барселоне от инфаркта, который, предположительно, произошёл из-за того, что ему пришлось пройти пешком три километра до аэропорта «Эль-Прат» в Барселоне. Об этом 16 октября сообщает газета Diari de Tarragona.

Чемоданы

Инцидент произошёл 14 октября. Сообщается, что пожилому мужчине 62-х лет, у которого были проблемы с сердцем, пришлось добираться до аэропорта пешком с двумя чемоданами в руках. Мужчина не мог воспользоваться каким-либо транспортом из-за перекрытия дорог после начала протестных акций.

По предварительным данным, мужчине с багажом пришлось пройти три километра пешком. Он дошёл до одного из терминалов аэропорта, но потерял сознание в зоне парковки.

Сотрудники экстренных служб оказали мужчине первую помощь, затем он был на вертолёте госпитализирован в больницу, где позднее скончался. При этом служба спасения и компания Aena, в ведении которой находится работа всех аэропортов в Испании, не связывают смерть мужчины с блокировкой подъездов к аэропорту. Расследование обстоятельств происшествия продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в связи с протестами в Испании пассажиры уже начали отказываться от авиарейсов в Барселону.

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