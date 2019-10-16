Владимир, 16 октября 2019, 16:45 — REGNUM В городе Владимире, в микрорайоне Доброе, в поликлинике городской клинической больницы № 5 15 октября обрушился подвесной потолок, сообщил портал «Зебра.ТВ».
ЧП произошло утром, во время приёма пациентов. На первом этаже упала конструкция подвесного потолка площадью около девяти квадратных метров. Никто не пострадал.
По словам заместителя главврача Елены Саловой, подвесной потолок был установлен около трёх лет назад. Поликлиника продолжает работать в штатном режиме. Восстановить конструкцию планируют за неделю.