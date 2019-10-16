Новомосковск, Тульская область, , 16:42 — REGNUM В Новомосковске Тульской области ищут необычного кота — животное якобы фигурирует в качестве вещественного доказательства в громком уголовном деле о поставке наркотиков в колонию. Именно этого кота использовали для транспортировки запрещенных веществ.

Кот в мешке George13_7

По версии следствия, обвиняемый, заключенный колонии №6, использовал животного для поставки наркотиков заключенным с воли: кот, рожденный на территории колонии, периодически уходил «за забор». По данным следствия, знакомый заключенного прятал наркотик в ошейник кота. Как сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката обвиняемого, после возбуждения уголовного дела кот содержался в зооуголке «под ответственное хранение». При этом, пишет издание, обвинение построено на показаниях трех секретных свидетелей, которые утверждают, что заказывали у подсудимого наркотики и могут опознать кота. Однако, по утверждению адвоката, несколько дней назад ему стало известно о пропаже кота — причем сбежал «вещдок» ещё зимой.

«Нам разрешили выпускать кота из клетки, потому что ему было холодно. Мы его выпускали. Но как-то раз к нам забежали чужие собаки, а собак он нереально боялся и убежал», — цитирует издание сотрудницу зооуголка — ее объяснения на видео записал адвокат.

Между тем, местное издание «Тульские новости» со ссылкой на собственный источник сообщило: с котом всё в порядке, он никуда не пропадал. Более того, уточнил источник, кот не является «вещдоком», а сообщения о пропаже кота могут быть связаны с желанием привлечь внимание к данному делу.