Рига, , 16:33 — REGNUM Эвакуация третьей государственной гимназии в Риге за неделю прошла четыре раза. Об этом сообщает портал LSM со ссылкой на свои источники.

Как выяснили сотрудники полиции, в течение шести дней один из школьников четыре раза с разных е-мейл адресов высылал письма, в которых содержалась угроза «взорвать школу». В результате подозреваемый был вычислен и задержан сотрудниками правоохранительных органов.

«Им оказался десятиклассник, который перешёл в третью гимназию из другой школы и учился там первый год. У юноши оказались отличные навыки использования информационных технологий, — рассказал директор школы Андрис Приекулис. — Но трудно сказать — зачем он это делал? Возможно, чтобы выделиться, быть не таким, как все».

Если вина будет доказана, подростку грозит уголовная ответственность за «сознательное распространение заведомо ложных сведений об угрозах бактериологического и радиоактивного характера, применения ядов и взрывчатых веществ».

Уголовный кодекс Латвии в качестве ответственности за это преступление предусматривает лишение свободы сроком до одного года, штраф или принудительные работы.