Мурманск, , 16:13 — REGNUM В квартире мурманского блогера Эдуарда Домбая прошли обыски, позже его доставили на допрос. Об этом представители Штаба Навального сообщили в соцсетях.

По их словам, на момент обыска мужчина находился на работе — дверь следователям открыла 80-летняя мать Домбая.

По информации Штаба, на допросе в региональном СУ СКР его спрашивали о пожертвованиях, которые Домбай перечислял в поддержку Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

Как сообщало ИА REGNUM, обыск по делу ФБК сегодня был проведен и в Архангельске — в семь утра следователи «навестили» корреспондента местного информагентства. У журналиста изъяли часть имущества и запретили пользоваться мобильным телефоном.