Рязань, , 16:14 — REGNUM Рязанская прокуратура провела проверку по факту самовольного оставления места отбывания наказания одним из осуждённых, сообщили корреспонденту в пресс-службе регионального надзорного ведомства. Мужчина сбежал во время перевозки заключённых из лечебного учреждения. Беглеца нашли пьяным в наркодиспансере.

Инцидент произошёл 28 сентября 2019 года. Отбывавших наказание в колонии-поселении повезли на амбулаторное обследование в лечебно-профилактическое учреждение. На обратном пути во время санитарной остановки в посёлке Строитель Рязани мужчина, убедившись в отсутствии надзора, ушёл в магазин за продуктами. Там он встретил своего знакомого, с которым решил уйти и выпить спиртного. Заключённого в состоянии алкогольного опьянения обнаружили в областном клиническом наркологическом диспансере.

В адрес начальника УФСИН России по Рязанской области прокуратура внесла представление — сотрудники колонии-поселения должным образом не организовали надзор за беглецом, чем нарушили требования уголовно-исполнительного законодательства.