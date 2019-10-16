Чебоксары, , 16:06 — REGNUM В столице Чебоксарах в результате ДТП пострадали 19 пассажиров троллейбуса. Пассажирский транспорт врезался в столб, сообщили ИА REGNUM в минздраве Чувашии.

Авария произошла сегодня, 16 октября, около 14:40 часов по проспекту Тракторостроителей. Троллейбус с пассажирами врезался в столб.

По предварительным данным министерства здравоохранения, ранения получили 19 человек, в том числе шестеро детей. Для оказания медицинской помощи было задействовано девять бригад скорой медицинской помощи и две бригады психологов.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Отметим, что ранее авария с участием троллейбуса произошла в Чебоксарах 21 августа 2019 года. Троллейбус столкнулся с автобусом, в результате помощь была оказана пяти пострадавшим. До этого резонансное ДТП с участием троллейбуса произошло в Чебоксарах 29 мая 2019 года: тогда пассажирский транспорт из-за отказа тормозов взяла на буксир прибывшая машина техпомощи, однако по пути троллейбус сорвался с троса и покатился вниз, на Красную площадь, где врезался в каменное ограждение. Пострадавших не было.