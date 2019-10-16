Красноярск, , 15:53 — REGNUM В Красноярске не утихает общественный резонанс в связи со смертельным избиением 31-летнего жителя города. Сегодня, 16 октября, появилась информация о том, что в регионе уволен сотрудник СК, занимавшийся делом о смертельном избиении.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Обнародовавший её телеграм-канал ссылается на свои источники и говорит об увольнении как о свершившемся факте.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 15 сентября 24-летний Сергей Шмелев и 29-летний Андрей Шилов после словесного конфликта по телефону приехали к своему знакомому — 31-летнему красноярцу Дмитрию Сисигину. Сначала они били его на лестничной клетке, затем в квартире. Но избиением всё не закончилось. Шмелев и Шилов сняли на видео, как они глумились над избитым мужчиной. Скандал разразился после того, как видео попало в интернет. В октябре избитый мужчина скончался, а Шилов и Шмелев до сих пор не были задержаны. Обсуждая ситуацию в соцсетях, красноярцы предполагали, что на расследование могут влиять высокопоставленные родственники одного из подозреваемых. Их задержали лишь 14 октября. А 15 октября в Красноярске прошёл народный сход, где горожане высказали свои опасения.

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Следствие заверило, что никакие родственные связи на объективность расследования не повлияют. Председатель СКР Александр Бастрыкин передал дело в центральный аппарат ведомства — для более объективного расследования.

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Сегодня, 16 октября, подозреваемые были арестованы на два месяца. Действия полиции и региональных следователей будут подвергнуты проверке.

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