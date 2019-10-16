Москва, , 15:47 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал уволиться полицейского, сбившего ребенка в Кировской области, передает корреспондент ИА REGNUM 16 октября.

Накануне стали известны общественности и СМИ результаты судебно-медицинской экспертизы, которая была проведена после случившегося в июле 2019 года происшествия по проселочной дороге в селе Буйское Уржумского района Кировской области. Ехавшего на велосипеде шестилетнего ребенка сбил автомобиль, которым управлял 45-летний сотрудник полиции.

Как сообщили в управлении МВД по Кировской области, была проведена служебная проверка, по итогам которой сделан вывод о том, что полицейский не нарушал правил дорожного движения и не мог избежать столкновения, поскольку ребенок внезапно появился на перекрестке. Следов употребления алкоголя в крови водителя не нашли.

По мнению Миронова, ситуация порождает вопросы этического плана.

«Допустим, этот полицейский формально ничего не нарушал. Но может ли человек, пусть невольно ставший виновником смерти ребенка, продолжать служить в полиции? Для меня ответ очевиден. Если у правоохранителей Кировской области свои представления о чести и достоинстве, самое время их пересмотреть», — считает депутат Госдумы.

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