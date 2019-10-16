Триполи, 16 октября 2019, 15:53 — REGNUM Береговая охрана Ливии перехватила надувную лодку с 90 мигрантами на борту, направлявшимися из Африки в страны ЕС, об этом 16 октября сообщает Associated Press.
Нелегалы были задержаны в 120 км к востоку от столицы государства, города Триполи. Они были переданы в миграционные службы, где будет решаться вопрос об их экстрадиции.
Напомним, Ливия остается одним из ключевых пунктов на пути следования людей из Африки на территорию Европейского союза. Беженцы спасаются от внутренних конфликтах в своих странах.
Брюссель и Триполи находятся в тесном контакте, пытаясь решить вопрос нелегальной миграции.