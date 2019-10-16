Москва, , 15:42 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов считает сомнительной версию о выявлении алкоголя в крови погибшего в ДПТ ребенка в Кировской области, передает корреспондент ИА REGNUM16 октября. Ситуация вокруг гибели шестилетнего мальчика в Кировской области стала возможна из-за безнаказанности тех, кто препятствовал расследованию смерти Алеши Шимко в Подмосковье, уверен парламентарий.

«Конечно, мы не знаем всех обстоятельств происшествия. Обнадеживает, что дело взял под контроль Следственный комитет. Но пока нам предлагают поверить в то, что абсолютно трезвый полицейский сбил «пьяного» ребенка. При этом водитель, который явно не должен был ехать быстрее 60 километров час, совершил наезд, в результате чего ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью. Стоит ли удивляться, что подобная версия выглядит сомнительной. И возмущение людей абсолютно справедливо», — отмечает Миронов.

Накануне стали известны общественности и СМИ результаты судебно-медицинской экспертизы, которая была проведена после случившегося в июле 2019 года происшествия по проселочной дороге в селе Буйское Уржумского района Кировской области. Ехавшего на велосипеде шестилетнего ребенка сбил автомобиль, которым управлял 45-летний сотрудник полиции. Согласно данным, с которыми ознакомились родители погибшего, в крови мальчика якобы находилось 0,51 промилле этилового спирта.

«Еще у всех свежа в памяти позорная история с экспертизой по итогам происшествия в Балашихе, когда невинному ребенку приписали глубокое опьянение. Только после возмущения общественности, после моих запросов в правоохранительные органы удалось возбудить уголовное дело по факту гибели мальчика, довести дело до суда и приговора. Однако те, кто покрывал виновницу смерти Алеши, вышли сухими из воды. Уличенный в фальсификации судмедэксперт Клейменов в итоге избежал и самого мягкого наказания. Видимо, для кого-то это стало наглядным уроком безнаказанности, уверенности в том, что своих не сдают», — говорит Миронов.