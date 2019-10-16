Благовещенск, , 15:46 — REGNUM Глава Амурской области Василий Орлов в своём докладе президенту РФ Владимиру Путину о ликвидации последствий паводка на Дальнем Востоке и в Иркутской области сказал, что пострадавших от паводка в регионе 16 743 человека, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По словам Орлова, 283 жилых помещения необходимо приобрести для переселения пострадавших от наводнения в Амурской области.

Фермеры Приамурья лишились урожая на 255 тыс. га, ущерб 3,5 млрд рублей. 170 тонн овощей раздали нуждающимся в Приамурье.

В результате паводка разрушены мосты, 336 км дорог. На их восстановление выделено 406 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин 16 октября проводит совещание по результатам ликвидации последствий паводка на Дальнем Востоке и в Иркутской области.